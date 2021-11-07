Правда или миф: 8 стереотипов о людях с эпилепсией

Как сообщает ВОЗ, около 50 миллионов человек в мире болеет эпилепсией. Значительная часть из них, а именно 80%, живут в странах с низким или средним уровнем дохода.

Среди главных симптомов эпилепсии есть судороги, которые негативно влияют на все тело. Это заболевание оказывает значительное влияние на качество жизни больных. Дров в огонь добавляют популярные мифы, которые Здорово 24 решили опровергнуть.

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Мифы об эпилепсии

Каждый, кто имеет судороги, болеет эпилепсией

Причиной судорог может быть не только эпилепсия. Это заболевание связано с аномальной электрической активностью в мозге. В свою очередь, не эпилептические приступы могут возникать из-за низкого уровня сахара в крови, проблем с работой сердца, состояния психического здоровья и психологической травмы.

Люди с эпилепсией не могут работать

Судороги можно контролировать с помощью медикаментов. Поэтому люди, страдающие эпилепсией, могут работать. Есть немало известных врачей с этим заболеванием.



Существуют препараты, контролирующие судороги / Фото Unsplash

Эпилепсия заразна

Один из наиболее распространенных мифов, существующий об этом заболевании. Однако вы не найдете никаких его подтверждений, ведь эпилепсия не заразна. В ВОЗ сообщают, что такая популярность мифа связана с тем, что причина заболевания в 50% случаев пока неизвестна. Спровоцировать появление этого расстройства может:

повреждение мозга во время или сразу после рождения;

пороки развития мозга с генетическим происхождением;

тяжелые травмы головы;

инсульт;

инфекции мозга, такие как менингит или энцефалит;

некоторые генетические синдромы;

опухоли головного мозга

Люди с эпилепсией эмоционально нестабильны

Значительная часть людей верит, что люди с эпилептическим заболеванием, скорее всего, будут "эмоционально нестабильны". Но это ложь.

Это тревожно иметь судорожное расстройство и знать, что судороги могут возникнуть в любое время, но большинство пациентов с эпилепсией удовлетворены и большинство случаев эпилепсии легко контролировать с помощью монотерапии или препаратов от судорог,

– объясняет доктор Клиффорда Сигила.

Эпилепсия – это психическое заболевание

У большинства больных нет ни когнитивных, ни психологических проблем. Хотя есть некоторые исключения, когда неконтролируемые приступы приводят к расстройствам психики, которые возникают, как следствие заболевания.

Женщины с эпилепсией не могут беременеть

Беременность у женщин с эпилепсией будет сложнее. Им придется чаще посещать врача и находиться под постоянным наблюдением неврологов. Но это не значит, что они не могут беременеть или иметь детей. К тому же в 2021 появились новые препараты, которые можно использовать против судорог беременным.



Женщины с этим заболеванием могут рожать / Фото Unsplash

Когда у человека приступ, его нужно сдерживать

Обычно эпилептические судороги длятся от 30 до 90 секунд, а причин сдерживать больных просто нет, ведь это не будет способствовать прекращению. Вы можете помочь человеку облегчить симптомы, если положите их на бок.

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Судороги болезненные

Боль во время судорог встречается редко и называется иктальной болью. Однако больные обычно испытывают неприятные ощущения после приступа, возникающие вследствие падений или травм из-за длительных мышечных сокращений.