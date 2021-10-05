Почему синтетические шапки опасны для здоровья и как выбрать удачный вариант

Осенью наш организм ослаблен, а внешний вид – требует особого ухода. Волосы, которые пережили лето и устали от солнца, теперь сталкивается с новыми вызовами – холодом, электризацией, сухостью и выпадением.

Поэтому в осенний период волосам нужна особая защита. Начните с уходовых средств, которые помогут укрепить его структуру. И после этого позаботьтесь о верхней одежде, которая защитит волосы в холодное время года.

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Как синтетические материалы влияют на состояние волос

Регулярное ношение шапки из синтетики может спровоцировать:

аллергическую реакцию. Поскольку синтетический материал очень аллергенный, он может спровоцировать покраснение, зуд, раздражение кожи головы, а также привести к развитию дерматита.

Поскольку синтетический материал очень аллергенный, он может спровоцировать покраснение, зуд, раздражение кожи головы, а также привести к развитию дерматита. появление перхоти, зуда и себорейного дерматита. Низкая гигроскопичность ткани приводит к тому, что при потении кожи головы влага не проходит через синтетику, не испаряется и не поглощается. Из-за этого нарушается вентиляция, повышается влажность под шапкой. В данных условиях активизируются бактерии, которые приводят к неприятным проблемам.

Как выбрать хорошую шапку

Как выбрать хорошую шапку / Фото Pexels

Прежде всего обратите внимание на натуральность материала. Это – основной параметр, который поможет избежать проблем с кожей головы. Поскольку натуральные материалы хорошо пропускают влагу и позволяют коже дышать, вы избежите парникового эффекта, что продлит чистоту и свежесть вымытых волос.

Шапка должна быть комфортной, не пережимать лоб и не давить на голову.

Ткань, из которой изготовлена ​​шапка, должна быть простой в уходе и обладать хорошими гигиеническими качествами.

В зимний период рекомендуется регулярно использовать дополнительную очистку для кожи головы: пилинги или скрабы. Также в этот период повышается количество пациентов на мезотерапию – инъекции, состав которых стимулирует и нормализует состояние кожи головы. Благодаря этому происходит увеличение фазы роста волос, улучшаются кровоснабжение и питание, а волосы становятся гуще и крепче.