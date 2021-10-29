Почему появляются прыщи на спине и как их лечить
Источник:24 канал
Мы склонны связывать появление прыщей с неправильным питанием. Однако дерматологи придерживаются иного мнения.
На самом деле, проблему высыпаний может провоцировать гормональный дисбаланс и травмирование кожи. Как выявить причину и вылечить акне в области спины – дальше.
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Сыпь на спине – такая же распространенная проблема, как и прыщи на лице. В английском языке даже появилось слово, которое обозначает это явление – backne.
Акне на спине может доставлять немало неудобств и дискомфорта: вы можете стесняться носить открытую одежду, а незаживающие раны – вызвать боль при контакте с одеждой. Однако, как и другие заболевания кожи, акне на спине можно вылечить. Главное – соблюдать правила.
Причины высыпаний
Увлажняйте проблемные участки и соблюдайте гигиену / Фото Pexels
Причин возникновения гнойничковых воспалений на спине достаточно много. Главной считается гормональный дисбаланс. Обычно он сопровождает пубертатный период и нарушает работу эндокринной системы, однако может проявляться и в зрелом возрасте. При этом наблюдается акне, не поддающееся внешней терапии.
Среди самых распространенных причин акне на спине:
- ношение воздухонепроницаемой одежды;
- несоблюдение правил гигиены;
- стресс (надпочечники выделяют избыточное количество кортизола, вызывающего дисбаланс в коже);
- лекарства (кортикостероиды, тестостерон или литий);
- травмирование кожи из-за ношения рюкзаков/сумок.
Чаще прыщи носят временный характер. Если избегать влияния этих факторов на кожу, сыпь проходит без дополнительного лечения.
Связаны ли прыщи на спине с питанием
Часто проблему ищут в нарушении питания. Но это лишь сопутствующий фактор, который накладывается на уже имеющийся гормональный сбой. При употреблении быстрых углеводов или молочных продуктов количество кожного сала увеличивается и способствует размножению таких бактерий как Propionibacterium acnes, тем самым усиливая течение акне.
Что такое Propionibacterium acnes
Как справиться с акне на спине
Дерматологи сходятся в утверждении, что для устранения прыщей следует исключить факторы, которые могут провоцировать обострение и пройти курс лечения под наблюдением врача.