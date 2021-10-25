Почему нужно растягиваться после физических нагрузок: тренер назвал 3 основные причины

К сожалению, популярное направление фитнеса, которое называют растяжкой или стретчингом – не увеличивает мышцы и не делает рельеф выразительным. Это все только мифы популярные мифы.

Чтобы развенчать их, фитнес-тренер Рома Смидюк, который разработал специальные курсы для домашних тренировок, рассказал о настоящей пользе стретчинга. Делимся заметкой!

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Как утверждает тренер, растягиваться после основного физической нагрузки нужно для того, чтобы:

улучшить эластичность мышц и подвижность суставов. Таким образом ускоряется процесс восстановления после нагрузки и снижается риск получения травм;

Таким образом ускоряется процесс восстановления после нагрузки и снижается риск получения травм; улучшить кровообращение , что помогает сократить время восстановления мышц и суставов;

, что помогает сократить время восстановления мышц и суставов; выработать эндорфины, которые позволяют полностью расслабиться после нагрузок.

Польза стретчинга / Фото Unsplash

Текст публикации TrainAtHome.Today

Польза растяжки / Фото инстаграм TrainAtHome.Today

Почему важно растягиваться после тренировки? Нет, стретчинг не удлиняет мышцы и не делает выразительнее рельеф. Это все мифы.

Но тянуться после основной работы важно. И вот почему:

Растяжка улучшает эластичность мышц и подвижность суставов. Таким образом ускоряется процесс восстановления после нагрузки и снижается риск получения травм.

Стретчинг увеличивает кровообращение, что помогает сократить время восстановления мышц и суставов.

Также такие упражнения способствуют выработке эндорфинов и позволяют полностью расслабиться после нагрузок.

Почему важно растягиваться после тренировки



Нет, стретчинг не удлиняет мышцы и не делает выразительнее рельеф Это все мифы.



Но тянуться после основной работы важно. И вот почему



️Растяжка улучшает эластичность мышц и подвижность суставов. Таким образом ускоряется процесс восстановления после нагрузки и снижается риск получения травм.



️Стретчинг увеличивает кровообращение, что помогает сократить время восстановления мышц и суставов.



️Также такие упражнения способствуют выработке эндорфинов и позволяют полностью расслабиться после нагрузок.