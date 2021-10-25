Почему нужно растягиваться после физических нагрузок: тренер назвал 3 основные причины

25 октября 2021 , 18:24
Читати новину українською

Источник:

инстаграм TrainAtHome.Today

К сожалению, популярное направление фитнеса, которое называют растяжкой или стретчингом – не увеличивает мышцы и не делает рельеф выразительным. Это все только мифы популярные мифы.

Чтобы развенчать их, фитнес-тренер Рома Смидюк, который разработал специальные курсы для домашних тренировок, рассказал о настоящей пользе стретчинга. Делимся заметкой!

Читайте Поцелуи "ниже пояса": 5 правил безопасного орального секса

Как утверждает тренер, растягиваться после основного физической нагрузки нужно для того, чтобы:

  • улучшить эластичность мышц и подвижность суставов. Таким образом ускоряется процесс восстановления после нагрузки и снижается риск получения травм;
  • улучшить кровообращение, что помогает сократить время восстановления мышц и суставов;
  • выработать эндорфины, которые позволяют полностью расслабиться после нагрузок.

 Польза стретчинга / Фото Unsplash

Текст публикации TrainAtHome.Today

 Польза растяжки / Фото инстаграм TrainAtHome.Today

Почему важно растягиваться после тренировки? Нет, стретчинг не удлиняет мышцы и не делает выразительнее рельеф. Это все мифы.

  • Но тянуться после основной работы важно. И вот почему:
  • Растяжка улучшает эластичность мышц и подвижность суставов. Таким образом ускоряется процесс восстановления после нагрузки и снижается риск получения травм.
  • Стретчинг увеличивает кровообращение, что помогает сократить время восстановления мышц и суставов.
  • Также такие упражнения способствуют выработке эндорфинов и позволяют полностью расслабиться после нагрузок.

Почему важно растягиваться после тренировки

Нет, стретчинг не удлиняет мышцы и не делает выразительнее рельеф Это все мифы.

Но тянуться после основной работы важно. И вот почему

️Растяжка улучшает эластичность мышц и подвижность суставов. Таким образом ускоряется процесс восстановления после нагрузки и снижается риск получения травм.

️Стретчинг увеличивает кровообращение, что помогает сократить время восстановления мышц и суставов.

️Также такие упражнения способствуют выработке эндорфинов и позволяют полностью расслабиться после нагрузок.

 

Автор: Юлія Бабич