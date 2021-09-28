Основные причины избыточных жировых отложений: объяснение тренера

Незначительные запасы жира – это норма для любого человека. Он обеспечивает защиту костей и органов от переохлаждения и других негативных внешних воздействий.

Избыток отложений, особенно чрезмерных, – это уже повод для тревоги. Избавиться от них можно повышением физической активности и сбалансированным питанием, путем создания дефицита калорий.

Интересно Черви бывают не только дождевые: как дети заражаются глистами, отдыхая в селе

Перед тем, как составлять программу упражнений и определяться со схемой питания, необходимо знать, по какой причине вес "полез наверх".

Причины набора веса

Снижен обмен веществ

Чем старше становится человек, тем медленнее у него метаболизм. Организму становится сложнее переваривать пищу, что постепенно приводит к набору лишнего веса.

Малоподвижный образ жизни

Если вы мало двигаетесь, не делаете никаких, даже мельчайших физических нагрузок, то неизбежно наберете как минимум несколько килограммов, справиться с которыми будет при подобном образе жизни очень сложно.

Переедание

Любое переедание – главная причина избыточного веса. Особенно, если оно сочетается с сидячим образом жизни. Жир будет накапливаться в несколько раз быстрее, путем создания большого профицита калорий. Стрессы, недосыпание, будут провоцировать его, поэтому обязательным является решение проблемы с источником раздражителя на начальном этапе.

Основные причины избыточных жировых отложений / Фото инстаграм Fat Killers

Неправильная осанка

Постоянно сутулясь, жир постепенно будет накапливаться в области живота и подбородка. Чтобы этого избежать, необходимо постоянно держать спину прямо.

Гормональные изменения и сбои

Когда женщина или мужчина достигают зрелого возраста, происходят серьезные гормональные изменения, также нередки различные сбои, которые неизбежно влекут к увеличению массы тела.

Работа со специалистом является обязательной на начальных этапах похудения. Это облегчит и ускорит возвращение здоровья вашему организму.