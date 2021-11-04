Осенняя сонливость: почему вы быстро устаете и как этого избежать

Осенью приходится буквально заставлять себя вставать с постели, пить более 3 чашек кофе, чтобы "открыть глаза", преодолевать сонливость в течение рабочего дня. И это не удивительно, учитывая отсутствие солнца, постоянный дождь и перевод часов, что тоже бьют по организму.

Из-за того, что в организме вырабатывается больше мелатонина (гормона, отвечающего за сон) и меньше серотонина (который отвечает за радость), мы становимся апатичными и нуждаемся в дополнительном сне.

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Наиболее чувствительны к сезонному переходу люди с хроническими заболеваниями и склонностью к депрессивным эпизодам. Кроме того, у многих выявляется недостаток витаминов и микроэлементов, что и приводит к повышенной сонливости.

Как преодолеть осеннюю сонливость

Активный образ жизни

Заниматься физическими нагрузками можно, не выходя из дома.

Выйдите на короткую пробежку, сходите на фитнес или йогу, запишитесь на танцы – это все не только поможет держать тело в форме, но и поможет чувствовать себя бодрее. Уделяйте спорту хотя бы 3 дня в неделю, с учетом, что продолжительность занятия будет составлять 30 – 40 минут в день.

Правильный режим питания

Сбалансированное питание – залог хорошего самочувствия в любое время года.

Поскольку осенью ослабевают защитные силы организма и растет уязвимость перед вирусами, необходимо включать в рацион продукты, обогащенные витаминами и минералами. Для этого подойдут овощи, кисломолочная продукция, нежирное мясо, орехи.

Кроме этого, питаться нужно в установленное время, отказавшись от вредных перекусов и ночного переедания. Считается, что пища в определенной степени руководит нашими суточными ритмами, поэтому правильный режим поможет избежать ощущения усталости.

Сократите количество кофе

Обязательно откажитесь от кофеина во второй половине дня. Если пить много кофе, организм выработает толерантность, а стимулирующий напиток не будет работать даже утром.

Витамины

Используйте витамин D / Фото Pexels

В дополнение к правильному питанию следует следить за уровнем витаминов и микроэлементов. Здесь очень важно проконсультироваться с лечащим врачом. Это касается, например, железа, которое влияет на дофаминовую систему мозга и участвует в регуляции сна. Или кальция, контролирующего продолжительность сна. Также украинцы часто сталкиваются с проблемой недостатка витамина D. Чтобы не допустить этого, следует принимать безопасную дозу – 15 – 20 микрограмм витамина в сутки.

Светотерапия

Это немедикаментозный метод, в котором используются специальные лампы, воспроизводящие естественный дневной свет. В первой половине дня необходимо включить лампу и продолжать заниматься своими делами. Даже час светотерапии поможет улучшить самочувствие.