Одна процедура, которая поможет избавиться от выпадения волос

Если вы столкнулись с чрезмерным выпадением волос, запаситесь временем и терпением, чтобы не только определить причину проблемы, но и определить методы лечения, которые подойдут именно вам. Сам процесс восстановления – тоже довольно медленный процесс, так что мы не будем обнадеживать вас, что предложенный способ проявит мгновенное действие и целебные свойства.

Сертифицированный дерматолог Мамина Турегано утверждает, что некоторые методы все же сданы уменьшить выпадение волос. Однако для этого требуется систематичность и время.

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Простое средство против выпадения и для стимуляции роста волос

По словам Турегано, розмарин – отличная трава для стимуляции кровообращения. Используя ее для кожи головы, вы можете стимулировать рост волос.

Рандомизированное исследование 2015 показало, что эфирное масло розмарина так же эффективно, как и миноксидил (активный компонент для роста волос, используемый в лечебной косметике массового производства).

Но в отличие от миноксидила, розмарин не провоцировал кожный зуд, поэтому врачи убеждены, что это хороший вариант для людей, которые любят натуральные средства и не хотят получить малоприятных побочных реакций.

Как создать эффективную маску для волос

Розмарин обладает противовоспалительными и противогрибковыми свойствами.

Я рекомендую капнуть в шампунь от 3 – 5 капель масла розмарина, прежде чем использовать шампунь, – рекомендует дерматолог, – нанесите его массирующими движениями на кожу головы и оставьте там примерно на 5 минут. Тщательно ополосните и нанесите обычный кондиционер для волос.

Поскольку розмарин обладает противовоспалительными и противогрибковыми свойствами, эта процедура также минимизирует симптомы перхоти. Для этого следует объединить несколько капель масла с шампунем против перхоти.

не следует наносить эфирное масло розмарина непосредственно на кожу головы. Всегда используйте дополнительную массу (гель, шампунь, бальзам), чтобы разбавить вещество.