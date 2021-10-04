Как не набрать лишние кило осенью 8 правил эффективного похудения

Рацион, как и погода за окном, меняется с каждым сезоном. От температуры и времени года часто зависят и метаболические процессы: они могут как замедляться, так и ускоряться.

С наступлением холода часто хочется компенсировать пасмурную погоду чем-то вкусненьким, поэтому многие прибегают к изменениям в рационе и увеличивают употребление вредных продуктов. Нутрициолог Ольга Усенко поделилась секретами, которые помогут держать себя в форме.

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Заботимся о рационе

Ваш ежедневный рацион должен состоять из 3 основных приемов пищи. Все они должны содержать белки, жиры, углеводы и клетчатку. Включите мясо, гарнир и самое главное овощи. Между основными приемами можно употреблять сезонные фрукты.

Полезные перекусы



Перекусы должны быть полезными / Фото Pexels

В качестве перекуса прихватите с собой сухофрукты, орехи или шоколад, который содержит более 80% какао. Это прекрасная альтернатива хлебобулочным изделиям или вредным сладостям. К тому же эти продукты прекрасно сочетаются с чаем или кофе.

Новые блюда

Не забывайте каждый раз разнообразить свой рацион новыми блюдами. Экспериментируйте с гарнирами, способами приготовления и другими продуктами. Это будет способствовать лучшему насыщению организма.

Готовьте овощи



Готовьте овощи на пару / Фото Pexels

Осенью лучше заменить свежие овощи на термически обработаны. Приготовьте вкусное овощное рагу в духовке или свежие продукты на пару и прихватите с собой полезный и вкусный обед.

Отеки

Стоит также знать, что в холодные сезоны ваше тело склонно к отекам.

Теплые напитки



Отдайте предпочтение чаю / Фото Pexels

Если вы любите кофе с молоком, то стоит ограничить такое употребление 1 чашкой в ​​день. В прохладную осеннюю пору можете сделать акцент на ароматных травяных и фруктовых чаях. Если вода не очень смакует, смело заменяйте ее душистой и теплой альтернативой. Отдавайте предпочтение крупнолистовым чаям, а от чая в пакетиках лучше отказаться.

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Больше приемов пищи

Если вы часто чувствуете себя голодным, можете разбить 3 основных приема пищи на 5. Так вы будете всегда сыты и потребность употреблять вредные перекусы исчезнет.