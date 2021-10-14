Не набирать вес просто: 10 советов, которые спасут вашу талию и не опустошат кошелек

Порой очень сложно удержать вес, особенно в прохладный период, когда есть хочется куда больше. Чтобы весной не пришлось сбрасывать лишние кило, оградите фигуру и подготовьтесь к зимнему сезону.

Дополнительные 100 – 200 калорий в дневном рационе могут привести к увеличению веса. Здорово 24 делятся полезными советами, которые помогут предотвратить это.

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Как сохранить вес без лишних затрат

Отложите половину на завтра



Делите вредную пищу пополам / Фото Unsplash

Если у вас появилось желание съесть что-то вкусненькое, но вредное для фигуры, не беда. Разделите это пополам и отложите часть на завтра. Так дневное потребление калорий уменьшится минимум на 100, а удовольствие от поедания вкусненького сможете растянуть на 2 дня.

Минус 100 калорий.

Выходите на остановку раньше

Утренняя и вечерняя 15-минутные прогулки помогут разгрузиться и сжечь лишние калории. Поэтому смело выходите на 1 остановку раньше и преодолевайте остальные пути пешком.

Минус 120 калорий.

Откажитесь от картофеля фри



Откажитесь от картофеля фри / Фото Unsplash

Часто жареный картофель подают как дополнение к основному блюду. В таком случае от нее лучше отказываться, ведь она не принесет вам пользы, а только лишние калории. В качестве гарнира лучше заказать более полезную альтернативу, или же побаловать себя дополнительно салатом, если вы боитесь остаться голодным.

Минус 200 калорий.

Меньше масла

Готовя ужин, вы можете уберечь себя от 100 лишних калорий, недодав только одну ложку оливкового масла. Поэтому снизить калорийность рациона поможет уменьшение потребления растительных жиров.

Минус 100 калорий.

Замените латте на американо



Латте замените на американо / Фото Unsplash

В латте, вместе с молоком, вы потребляете до 186 лишних калорий. Поэтому американо спасет вас от сонливости и лишних килограммов.

Минус 186 калорий.

Избегайте сладостей

Отказ от сладких перекусов позволит сэкономить 100 – 200 калорий. Поэтому пирожные, печенье и другие сладости стоит оставлять на прилавках магазинов, чтобы потом не сбрасывать их физическими нагрузками.

Минус 100 – 200 калорий.

Разговоры во время ходьбы



Разговаривайте во время прогулок / Фото Unsplash

Если вы в течение дня откладывали важный разговор или просто хотите поделиться чем-то с родными, сделайте это во время прогулки. Так вы сможете сжечь на 100 калорий больше, если совместите эти 2 действия.

Минус 100 калорий.

Меньше картофеля

Одна запеченная в масле картошка может содержать до 200 калорий. Поэтому стоит отказываться от такого гарнира, а сделать акцент на мясном блюде.

Минус 200 калорий.

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Больше прогулок



Организуйте дополнительную прогулку / Фото Unsplash

Не ленитесь и устраивайте себе дополнительные энергичные прогулки. Особенно это легко делать, если у вас есть домашние любимцы. Они будут счастливы и вам это принесет только пользу.

Минус 150 калорий.