Эта маска для волос поможет избавиться от перхоти: простой рецепт

Перхоть – не самое приятное явление, с которым сталкивается много людей. Она создает большой дискомфорт и часто становится причиной неуверенности в себе.

Причиной появления перхоти является быстрое нарастание клетки эпидермиса и медленное шелушение. У нас есть для вас универсальное средство, которое поможет избавиться от этой неприятной проблемы: приготовьте целебную маску для волос самостоятельно.

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Причины появления перхоти

Возраст

Первая перхоть появляется у подростков и может возникать с определенной периодичностью в течение всей жизни.

Сухой воздух

Сухой воздух провоцирует появление перхоти, поэтому с началом отопительного сезона следует тщательно ухаживать за кожей головы и чаще увлажнять ее питательными масками.



Сухой воздух может стать причиной появления перхоти / Фото Unsplash

Микроскопические грибки

Споры грибков рода Malassezia живут на коже головы всех людей. Во время появления перхоти их становится больше.

Сальные железы

Чрезмерная активность сальных желез кожи головы также может стать причиной появления перхоти.

Маска для волос против перхоти

Ингредиенты

1/4 стакана воды;

1 таблетка аспирина;

1/4 стакана яблочного уксуса;

6 – 8 капель масла чайного дерева.

Способ применения



Добавьте масло чайного дерева / Фото Unsplash

Подготовьте бутылку с разбрызгивателем, налейте туда воду, яблочный уксус и добавьте масло чайного дерева. Превратите аспирин в порошок и высыпьте в жидкость. Нанесите спрей на кожу головы и оставьте на 30 минут. После этого помойте голову шампунем и кондиционером.

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Аспирин содержит салициловую кислоту, природное средство против перхоти, а яблочный уксус изменит уровень кислотности и поможет бороться с грибками. Масло чайного дерева – это антибактериальный и противогрибковый препарат, поэтому оно тоже станет вспомогательным, ведь остановит перхоть и зуд.