"Болезнь поцелуев": почему возникает мононуклеоз и как его лечить

Мононуклеоз является вирусной инфекцией, которая передается преимущественно воздушно-капельным путем – при контакте с зараженной слюной. Вот почему его часто называют "болезнью поцелуев". Больше об этой болезни – в этой статье.

Возбудителем инфекционного мононуклеоза является вирус Эпштейна-Барр – вирус из семейства герпесвирусов (EBV). Из-за схожести симптомов это заболевание часто путают с простудой.

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Проявления заболевания:

боль в горле;

головная боль;

повышение температуры тела;

общая усталость;

увеличение лимфатических узлов и миндалин;

иногда – увеличение печени и селезенки.

По подсчетам ученых, на протяжении жизни с вирусом Эпштейна-Барр контактирует 90 – 95% населения планеты. Возбудитель проникает в эпителиальные клетки носоглотки и слюнных желез и В-лимфоциты. Это объясняет путь передачи вируса (со слюной) и тот факт, что, избежав элиминации из организма (за что отвечает наш иммунитет), он может остаться в В-лимфоцитах в "спящей" форме, а в случае снижения иммунитета – повторно активироваться.

При мононуклеозе часто повышается температура / Фото rg

Чаще всего на мононуклеоз болеют дети в возрасте от двух до семи лет, а также подростки и молодежь. Люди, переболевшие мононуклеозом, после выздоровления еще в течение 6 месяцев выделяют вирус со слюной. Изолировать их на такой длительный срок не имеет смысла. Более рационально при контакте с такими лицами соблюдать правила личной гигиены.

Похожие на мононуклеоз симптомы имеют и другие заболевания, вызванные аденовирусами, цитомегаловирусом (CMV), ВИЧ, вирусом краснухи, токсоплазмой, а также лимфомы и лейкозы. Такие заболевания называются

В большинстве случаев инфекция имеет бессимптомное течение, но чем старше возраст больного (подростки, взрослые), тем, как правило, ее течение является более тяжелым. Инкубационный период длится от 30 до 50 дней. Сама же болезнь длится две недели, но хроническая усталость, которая ее сопровождает, может удерживаться еще в течение нескольких месяцев.

Начинается инфекционный мононуклеоз с болей в мышцах и суставах, головной боли, ощущения разбитости, усталости, озноба, отсутствия аппетита, что в целом характерно для вирусных инфекций, в том числе COVID-19. После этих симптомов может появляться характерна триада:

воспаление, покраснение, отек слизистой горла с увеличением небных миндалин, на которых может появиться белый налет. Можно заметить, что больной начал храпеть во сне, чего раньше не наблюдалось;

высокая температура тела, которая может удерживаться даже до двух недель;

лимфаденопатия (преимущественно в области шеи). Лимфатические узлы – увеличены, но на ощупь – мягкие.

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При обследовании может оказаться, что у пациента. У некоторых больных возникает насморк или отекают веки и переносица (симптом Гланцмана).

Мононуклеозная сыпь у детей / Фото amatey

У детей при вирусных инфекциях, в частности инфекционном мононуклеозе, на коже может появляться рыхлая сыпь. Нередко клиническая картина "болезни поцелуев" такова, что врач подозревает бактериальную инфекцию (например, ангину) и назначает амоксициллин (антибиотик), который у пациентов с инфекционным мононуклеозом может спровоцировать появление характерной, диссеминированной сыпи, которая возникает преимущественно на 7 – 10 день после приема первой таблетки антибактериального препарата.

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Как диагностируют заболевание

Общий анализ крови покажет лейкоцитоз с преобладанием лейкоцитов, среди которых будут присутствовать т. н. атипичные лимфоциты (> 10%). С-реактивный белок (белок острой фазы) обычно повышен, но умеренно. При увеличении печени увеличится уровень ферментов печени (АЛТ и АСТ).

В диагностике инфекционного мононуклеоза поможет определение антител:

неспецифических (гетерофильных) IgM, которые можно обнаружить с помощью латекс-тестов (теста Пола-Банелла-Дэвидсона, экспресс-теста на мононуклеоз или теста Monospot). У детей в возрасте до трех лет или на ранних стадиях заболевания у пациентов с системной красной волчанкой, лимфомами или некоторыми патологиями пищеварительного тракта эти тесты могут давать ложноотрицательные или ложноположительные результаты. Кроме того, необходимо учесть, что при инфицировании вирусом Эпштейн-Барра эти тесты могут еще длительное время показывать ложноположительный результат;

специфических, направленных против специфических вирусных антигенов (капсидного антигена VCA, раннего антигена EA и ядерного антигена EBNA).

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Как лечат инфекционный мононуклеоз

С помощью ПЦР-исследования, но это исследованиене из дешевых, да и проводят его далеко не во всех даже частных лабораториях.

Лечение – симптоматическое. При лихорадке назначают жаропонижающие средства (ибупрофен, парацетамол). При боли в горле, кроме пероральных обезболивающих препаратов, эффект оказывают препараты местного действия в виде аэрозоля (на основе бензидамина или лидокаина), а также средства для полосканий (диклофенак, настой из шалфея). Важно обеспечить организм достаточным количеством жидкости.

Какие осложнения могут возникнуть

При сильном насморке помогут назальные деконгестанты (оксиметазолин). При тяжелых состояниях применяют ацикловир, а сильная одышка является показанием для проведения системной терапии стероидами. При бактериальной суперинфекции назначают антибиотики.

Осложнения инфекционного мононуклеоза, к счастью, возникают довольно редко. Это:

гематома или разрыв селезенки;

бактериальные суперинфекции;

паратонзиллярный абсцесс (воспаление клетчатки вокруг миндалин);

тромбоцитопения (уменьшение количества тромбоцитов);

аутоиммунная гемолитическая анемия;

поражения печени;

воспаление головного мозга, яичек, сердца.

Из-за риска повреждений увеличенной селезенки или печени

Перенесенный мононуклеоз у ребенка не является показанием к переносу даты запланированной вакцинации или изоляции ребенка, несмотря на то, что он может продолжать выделять вирус. А вот людям с пониженным иммунитетом (особенно тем, которые проходят иммуносупрессивную терапию) следует избегать контактов с больными - и детьми, и взрослыми.