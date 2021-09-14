Гормон счастья: как он влияет на нашу сексуальность, активность и самочувствие

Эндорфин, или как его называют "гормон счастья" – это натуральная соединение, которое улучшает настроение, снижает уровень стресса и уменьшает боль. Человеческий организм вырабатывает его самостоятельно в определенных ситуациях – когда тренируемся в спортзале, искренне смеемся и принимаем новые вызовы.

Как заставить свой организм производить эндорфины и можно ли это сделать с помощью секса и поедания шоколада? Давайте выясним.

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Гормон счастья: что же это за гормон такой

Существует много определений для обозначения этого типа соединений, которые естественным образом присутствуют в организме человека: гормон радости, фермент счастья, естественный опиат, эндорфин…

На самом деле это – не один, а целая группа гормонов, которые вырабатываются головным и спинным мозгом в ситуациях, когда оба отдела центральной нервной системы получают от нас соответствующие стимулы: во время пробежки, переживания сильных эмоций, возбуждения, потребления вкусной пищи.

Когда уровень эндорфинов повышается, эти гормоны присоединяются к опиоидным рецепторам, создавая прилив радости и мотивации к активным действиям. В отдельных ситуациях они могут уменьшать болевые ощущения и устранять усталость.

Чем отличаются эндорфины от серотонина

, что гормон счастья сочетает в себе действие опиума (наркотика) и морфина (обезболивающего). Оба соединения являются производными одной группы опиоидов, отвечающих за связывание с рецепторами и вызывающих определенные состояния, которые испытывает человек.

Мы используем термин "гормон счастья" как синоним эндорфинов и серотонина. Оба нейромедиаторы выполняют похожие функции. Серотонин стимулирует аппетит, сексуальное влечение, улучшает общее самочувствие и укрепляет сон, в то время как эндорфины вызывают внезапную сильную эйфорию. Серотонин влияет на организм постоянно. Спонтанный выброс эндорфинов меняет наше самочувствие "здесь и сейчас".

Как гормон счастья влияет на людей

Эндорфины влияют на общее самочувствие. После их выброса:

уменьшается стресс и нервозность;

повышается порог боли;

возникает ощущение эйфории;

человек готов к действиям;

увеличивается его креативность.

Если мы чувствуем себя плохо, но каким-то образом сможем простимулировать синтез энзима счастья, он придаст нам энергии и поощрит изменить ситуацию, в которой мы оказались.



Гормон счастья / Фото Unsplash

Чтобы улучшить настроение, не нужно прибегать к различным стимуляторам. Эндорфины выявляют аналогичный эффект, не выказывая при этом негативного влияния на организм.

Гормон счастья приносит особую пользу при выполнении творческих заданий – когда мы чувствуем себя счастливыми, наш разум открывается ко всему новому, что безусловно влияет на нашу креативность и изобретательность.

Делает ли нас секс более счастливыми

Во время любовных утех человеческое тело выделяет целую кучу гормонов, в частности гормон счастья. Наибольший выброс происходит во время оргазма. Считается, что тогда концентрация энзима счастья в крови удваивается.

Именно эндорфины отвечают за то, что пережив пик сексуального удовольствия, мы чувствуем себя лучше и у нас складывается впечатление, что мы можем встать и заняться тем, к чему еще полчаса тому назад "душа не лежала".

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, что продуцирование эндорфиновне единственное преимущество полового акта. В мужской сперме содержится простагландингормон, который обладает антидепрессивным эффектом и усиливает действие гормона счастья.

Однако помните: практиковать секс без презервативов можно только, если вы на 100% уверены в том, что ваш партнер – здоров!

Эндорфины могут синтезироваться как во время полового акта, так и во время мастурбации – важно, чтобы человек получил оргазм.

Ешьте сладости и... не только!

Эндорфины, так же как и серотонин, могут вырабатываться при приеме любимой пищи. Почему же тогда мы ассоциируем прилив радости исключительно со сладостями и правдивой ли является формула "эндорфины = шоколад"?

Оказывается, концентрация эндорфинов увеличивается, когда с пищей (не только со сладкой) в наш организм поступает аминокислота триптофан. Однако чтобы организм переместил ее в кровь, нужны сахара. Вот почему после того, как съедим несколько вафель или кусочков шоколада, мы начинаем чувствовать эйфорию. Таким образом, с помощью сахара, входящего в состав сладкого перекуса, мы обеспечиваем организм триптофаном.



Формула "эндорфины = шоколад"​ / Фото Unsplash

Важно заметить, что для выработки гормона счастья не нужно есть сладкое. Можем пообедать продуктами, содержащими много триптофана, после чего выпить сладкий чай или съесть фрукт с высоким содержанием сахара. Триптофан содержится в:

нежирном мясе;

бобовых;

молочных продуктах;

яйцах.

Как влияют на производство гормона счастья спортивные занятия

Гормон счастья, как и адреналин, выделяется в больших количествах во время физической активности. Комбинация этих двух гормонов не только обеспечивает заряд положительной энергии, но и мотивирует нас тренироваться дальше.

Как повысить уровень эндорфина во время спортивных занятий? Для этого достаточно просто упорно заниматься. Если тренировки – интенсивные, организм уже через несколько минут начинает производить гормон счастья. Однако у людей, практикующих умеренные или легкие физические нагрузки, энзим счастья также производится, просто происходит это чуть позже.

Смейтесь на здоровье!

Доказано, что уровень эндорфина больше всего повышается во время бега. Организм синтезирует большое количество этого гормона в ответ на значительные, непрерывные физические усилия и небольшую гипоксию. Термин "эйфория бегуна" используют обычно для обозначения энтузиастов физических нагрузок – природные эндорфины стимулируют их так же, как некоторых стимулируют вредные допинги.

Уровень эндорфинов повышается, когда мы искренне смеемся. Вот почему кинокомедии, различные скетчи, смешные видео и фото животных настолько положительно на нас влияют. Чем больше мы смеемся, тем больше эндорфинов производит наш организм. Поэтому внезапное улучшение самочувствия – это не эффект плацебо, а гормональная реакция организма.

Как стимулировать синтез эндорфинов, не выходя из дома

1. Попробуйте расслабиться

посмотрите комедийный фильм. Выберите тот, который действительно может рассмешить. Если романтические комедии кажется вам скучными, не принуждайте себя. Сейчас существует широкий выбор фильмов.

если у вас есть сильное ощущение щекотки, можете попросить близкого человека, чтобы он вас пощекотал – пальцами или перышком. Не знаете, как попросить о такой необычной услуге? Начните щекотать первыми – с ответом ваш "оппонент" не замедлит.

2. Приобретайте новые навыки

Гормон счастья вырабатывается, когда мы достигаем успеха (даже незначительного), особенно если перед этим нам пришлось приложить усилия и пережить стресс. Если при получении новых знаний и овладении новых навыков нам удастся выйти "на финишную прямую", организм отблагодарит нас за это синтезом эндорфинов.

Как это работает на практике

Заметить влияние эндорфинов на людей можно, когда они учатся новому – например, танцам, выпечке или иностранном языке. В начале и во время занятия мы волнуемся и боимся, но после первого урока или первого торта, который нам удалось испечь (даже с чужой помощью) чувствуем удовольствие, что является следствием выброса эндорфинов.

Самый высокий уровень гормона счастья обнаруживают у людей, которые не боятся принимать новые вызовы. Даже если у нас что-то сначала и не будет получаться, неутомимый труд и обучение в конце концов помогут достичь желаемых результатов, вследствие чего снова произойдет выброс эндорфинов, которые подтолкнут нас к новым свершениям в совершенствовании полученного навыка.