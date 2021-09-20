"Гусиная кожа": почему возникает фолликулярный кератоз и как с ним бороться

Кожа стала шершавой на ощупь? По структуре напоминает пемзу? Так может проявляться фолликулярный (или, как его еще называют, перифолликулярний) кератоз – довольно распространенное доброкачественное заболевание кожи, с которым в течение жизни сталкивается до 40% населения.

Фолликулярный кератоз является следствием чрезмерного утолщения рогового слоя кожи. Давайте разберемся где он располагается.

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Чтобы понять, вспомним, из каких вообще слоев состоит наша кожа:

верхнего (эпидермиса);

дермы (собственно, кожи);

подкожной клетчатки.

Так вот, роговой слой – это верхний (защитный) слой эпидермиса. Фактически это – мертвые клетки, лишенные ядра, которые постоянно отшелушиваются (обновляются). При фолликулярном кератозе роговой слой утолщается больше, чем бы это должно было происходить в норме и отшелушивается не так быстро, как бы нам этого хотелось.

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Мертвые клетки кожи, образуя неприятные на ощупь сухие комочки. Выглядит это как "гусиная кожа", когда мы замерзли или ощипанная тушка курицы. Некоторым кожа может напоминать пемзу или терку. Иногда эти. Покраснениеэто симптом воспаления или раздражения, ведь такая кожа обычно является очень сухой.

Фолликулярный кератоз может возникать в любом возрасте – даже у младенцев! По сути это – не болезнь, а кожный дефект и здоровью он не вредит, поэтому лечения не требует. Но ввиду того, что может портить внешний вид, вызывая дискомфорт у человека, существуют способы, позволяющие от него избавиться, и мы вам о них расскажем.

Почему он возникает

Считается, что фолликулярный кератоз передается по наследству, но в некоторых случаях причиной может стать дефицит витамина А. Появившись в грудном возрасте, может досаждать ребенку в течение нескольких месяцев. А вот когда появляется в старшем возрасте, может беспокоить годами.

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Что с этим делать

У самых младших меняется кожа на лице (в основномна щечках). У старших (подростков и взрослых)на плечах, руках и ногах (как правило, на бедрах).

К дерматологу с этой проблемой идти не обязательно, но его профессиональные советы однозначно пригодятся, потому что всегда есть риск, что человек без медицинского образования может неправильно проинтерпретировать изменения на своей коже.

Фолликулярный кератоз / Фото Unsplash

Фолликулярный кератоз можно спутать с атопическим дерматитом или ихтиозом (наследственным заболеванием, в основе которого лежат мутации или нарушение экспрессии генов, кодирующих различные формы кератина). Врач, заподозрив аллергию, может порекомендовать провести аллергопробы.

Однако в большинстве случаев рекомендацией будет правильный ежедневный уход за кожей, который позволит уменьшить размер и яркость окраски комочков. Медикаментозная терапия при фолликулярном кератозе применяется редко.

Уход за кожей

Чего делать не стоить, так это пытаться силой "стереть" грубые изменения на коже , поскольку это может привести к появлению неэстетичных рубцов. Скрабы применять, конечно, можно. Например, кофейный. Вы можете изготовить его самостоятельно. Для этого кофейную гущу смешайте с несколькими каплями оливкового масла и вашего любимого геля для душа.

, поскольку это может привести к появлению неэстетичных рубцов. Скрабы применять, конечно, можно. Например, кофейный. Вы можете изготовить его самостоятельно. Для этого кофейную гущу смешайте с несколькими каплями оливкового масла и вашего любимого геля для душа. Принимая ванну или душ, используйте массажные перчатки из сизаля – это грубое волокно добывают из листьев агавы.

– это грубое волокно добывают из листьев агавы. Приобретите качественную косметику для увлажнения кожи с хорошим составом. Это могут быть кремы с содержанием алоэ или масла ши.

для увлажнения кожи с хорошим составом. Это могут быть кремы с содержанием алоэ или масла ши. Кожу при фолликулярном кератозе увлажнять надо как можно чаще , по нескольку раз в день. Рекомендуется дополнительно принимать витамин А.

, по нескольку раз в день. Рекомендуется Для купания выбирайте смягчающие кремовые средства, которые будут дополнительно защищать кожу от пересыхания.

Комочки на коже часто является раздраженными, поэтому пользуйтесь лосьонами без ароматизаторов. В идеале – теми, которые можно применять людям с атопическим дерматитом.

В идеале – теми, которые можно применять людям с атопическим дерматитом. Чтобы лучше наводнить кожу, наносите средства для ее увлажнения сразу после водных процедур.

Поскольку комочки образуются в результате нарушения циклического процесса отшелушивания ороговевшего слоя кожи, следует применять кремы с добавлением мочевины. Однако если выбираете крем для маленького ребенка, учтите, что содержание мочевины в нем должно быть небольшим.

Мочевина

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это известное кератолитическое вещество, которое способно удалять остатки ороговевшего эпидермиса.

Можете попробовать "полечить" кожу лазерной эпиляцией. Это – один из самых эффективных методов борьбы с фолликулярным гиперкератозом. Лазер удаляет волоски у их "источников", излучая свет, а с ним – и энергию, которую поглощает меланин из волосяного фолликула.

Пигмент разрушается, а с ним – и волосяной "мешочек". Это, собственно, и есть участок, "наполненный" мертвой кожей, который и вызывает появление некрасивых комочков. К тому же, часто проблема усугубляется вросшими волосками. Если вы когда-либо удаляли волоски с помощью бритвы, а теперь делаете это с помощью лазерной эпиляции, поймете, о чем идет речь.

Когда ожидать обострения

Обычно это происходит в осенне-зимний период, что обусловлено теплым и сухим воздухом в помещениях, где работают обогреватели, а само помещение – не так часто проветривается. Летом состояние кожи улучшается, так что можете выставлять пораженные кератозом участки на солнце. Перед приемом солнечных ванн не забудьте нанести на кожу солнцезащитный крем с достаточно высоким фильтром защиты от ультрафиолетовых лучей.