Действительно ли молоко провоцирует насморк: объяснение оториноларинголога
Источник:инстаграм doctor_stasya
Большинство из нас часто слышали утверждение, что молочные продукты якобы увеличивают выработку слизи. На самом деле – это миф.
Об этом на своей инстаграм-странице рассказала оториноларинголог под ником doctor_stasya. Собрали факты, которые помогут вам избежать ошибок при лечении насморка.
Читайте также Энтеробиоз: картина из жизни глистов
Врач рассказала, что часто родители исключают молоко из детского рациона во время заболевания дыхательных путей: от астмы до ринита. Чтобы, по их мнению, не продуцировать дополнительную слизь.
Откуда пошел миф
Скорее всего, миф берет свое начало из индуизма, а точнее – из Вед, которые не могут считаться источником доказательной информации. Вопросов множество: насколько корректно был сделан перевод с санскрита, правильно ли мы трактуем влияние молока и вообще – сколько лет этим данным. Однако то, что вызывает скептичность у одних, становится источником альтернативной медицины для других. Аюрведа, которая основана на этом писании, активно процветает и продолжает насаждать множество похожих мифов.
Что показали исследования
Тем временем наука доказала, что молоко не повышает продукцию слизи или мокроты. Был проведен не один десяток качественных исследований, в которых изучалось изменение количества слизи при употреблении молока и плацебо – разницы не было обнаружено.
Единственное изменение, которое обнаружили ученые, – густота слизи. Это связано с составом молока. Жировые мицеллы действительно обладают свойством оседать на слизистых, создавая субъектное ощущение "густоты", но оно быстро проходит.
Итак:
- наличие/отсутствие этого продукта в рационе не влияет на причины слизи;
- молочные продукты являются важным источником кальция, поэтому убирая их из рациона, все равно нужно перейти на продукты, компенсирующие содержание элемента в рационе.
А относительно насморка – следует искать и лечить причину слизистой, а не заниматься странными ограничительными мероприятиями.
Текст публикации @doctor_stasya
"Молочные продукты увеличивают образование слизи" – уверена, 99% из вас когда-то слышали/верили в этот МИФ.
Но ему не место в 21 веке. Да и советуют родителям исключить молоко из детского рациона при любых заболеваниях дыхательных путей от астмы к риниту.
Откуда растут ноги
Басню прочитали в Ведах, которые являются священным писанием индуизма на санскрите и не могут браться за доказательный источник информации. Вопросы этой информации возникают сразу: насколько корректно был сделан перевод? трактовка? сколько ей сотен лет?.. Однако это не мешает процветать Аюрведе – системе альтернативной медицины.
Естественно, научных доказательств того, что молоко действительно повышает продукцию слизи или мокроты, нет.
Был проведен не один десяток качественных исследований, в которых изучалось изменение количества слизи при употреблении молока и плацебо – разницы не было обнаружено.
Значительным оказалась – густота слизи, которая действительно менялась. Это связано с особенностями состава молока (жировые мицеллы обладают свойством оседать на слизистых, создавая субъектное ощущение "густоты"/"кома", но быстро проходит).
Казалось бы – не пей молоко и будет тебе счастье? Не совсем
- Наличие/отсутствие этого продукта в рационе не влияет на причину появления слизи. Лишь временно "загущает" слизь, которая и так была.
- Молочные продукты являются важным источником кальция, поэтому убирая их нужно компенсировать другими продуктами.
Мораль: нужно искать и устранить причину слизеобразования и устранять ее, а не заниматься странными ограничительными мерами.