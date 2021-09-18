Что такое высокий кортизол: как распознать и снизить уровень гормонов стресса
Источник:Well and good
Ежедневно мы попадаем в разные ситуации, которые часто могут вызвать волнение, страх или другие тревожные реакции. Такие стрессы влияют на наше здоровье и несут немало негативных последствий.
Следствием тяжелого дня является гормон кортизол, который выделяется во время стресса. В таких ситуациях очень важно вовремя это распознавать и уметь успокаиваться.
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Признаки высокого уровня кортизола
Кортизол, который выделяют надпочечники, приводит к увеличению частоты сердечных сокращений и артериального давления. Хотя это нормальное состояние для организма, ведь все мы иногда раздражаемся. Стресс становится проблемой, когда он переходит в стадию хронического.
Кортизол и дисбаланс надпочечников – самые худшие демоны вашего здоровья, счастья и благополучия,
– объясняет диетолог и автор книги "Женское руководство к гормональной гармонии" Лейси Данн.
Важно уметь распознавать стресс / Фото Unsplash
Она также добавляет, что хронически высокий уровень кортизола может негативно повлиять на микробиом кишечника и систему пищеварения, иммунитет, уровень энергии, а также может снизить чувствительность к инсулину, способствовать ускоренному старению и даже вызвать чувство тревоги и депрессии.
Туманность
Ощущение тумана в мыслях и проблемы с концентрацией тоже является признаком высокого уровня кортизола. Причиной этого является то, что гормон нарушает работу префронтальной коры – области мозга, которая контролирует большинство наших когнитивных функций, таких как принятие решений и концентрация.
Вы на грани
Стрессовое состояние очень истощает / Фото Unsplash
Кортизол включает защитную реакцию "борьба или бегство". В этом состоянии вы постоянно будете чувствовать тревогу, стресс и безысходность. Поэтому это еще одна причина начать бороться со стрессом.
Ощущение усталости
Если вы чувствуете себя истощенными, но одновременно вас мучает бессонница – это классический признак высокого уровня кортизола. Дело в том, что естественно уровень этого гормона должен снижаться до полуночи, пока вы спите. Если же этого не происходит, организм не может должным образом отдыхать. К тому же недосыпание может способствовать повышению уровня кортизола и это превратится во вредный цикл.
Выпадение волос
Стресс приводит к выпадению волос / Фото Unsplash
Кортизол не только негативно влияет на психическое здоровье, но и может привести к выпадению волос. Дело в том, что вместе с кортизолом в организме вырабатывается жирный секрет, который называется кожным салом. Именно его избыточное количество приводит к закупорки волосяных фолликулов и выпадению волос.
Высокое кровяное давление
Если вы страдаете из-за высокого кровяного давления – оберегайте себя от лишних стрессов, ведь кортизол вызывает реакцию, при которой повышается артериальное давление и частота сердечных сокращений, а кровеносные сосуды сужаются. Именно поэтому уровень хронического стресса может привести к проблемам с сердцем.
3 шага, которые помогут снизить уровень стресса
Качественный сон
Позаботьтесь о качественном сне / Фото Unsplash
Прервите постоянный рост кортизола хорошим сном. Позаботьтесь о спокойном вечере, приобретите удобную подушку и матрас, не раздражает глаза ярким светом и отложите гаджеты за час до сна.
Минимум стресса
Для тех, кто привык к безумному образу жизни, стресс может быть "нормальным состоянием". Однако чрезмерная хроническая тревога даст о себе знать в любом случае. Начните с глубокого вдоха.
Диафрагмальное дыхание, которое используется в йоге или медитации, влечет за собой глубокое проникновение воздуха в ваши нижние и верхние легкие,
– объясняет Сара Готфрид, доктор медицинских наук.
Именно такое дыхание снижает стресс и кортизол. Можете также попробовать расслабиться и принять теплую ванну.
Дышите глубоко / Фото Unsplash
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Пейте омега-3
Омега-3 важно не только для здорового функционирования организма, но и для налаживания баланса.
Люди, которые в течение шести недель употребляли 4000 миллиграммов рыбьего жира в день, снижали утренний кортизол к более здоровому уровню,
– объясняет Сара Готфрид.
Источниками омега-3 являются: жирная рыба, грецкие орехи, семена льна и чиа.