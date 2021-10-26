5 факторов, ускоряющих старение организма: как отсрочить
Источник:24 канал
Секрет вечной жизни и нескончаемой молодости – мечта многих людей. Они тратят немало средств, ресурсов и времени, чтобы предотвратить морщины и ухудшение здоровья.
Однако выглядеть моложе своих лет получается далеко не у всех. Рассказываем почему так происходит и каких привычек следует избегать, чтобы не ускорить старение организма.
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Вы скрываете истинные эмоции
Скрывать свои подлинные чувства и держать все внутри – не удачная тактика, если вы хотите сохранить ментальное здоровье и внешнюю красоту. Более того, считается, что привычка "вынашивать проблему в себе" провоцирует хронический стресс, связываемый с развитием болезни Альцгеймера.
Что делать: расскажите близким о своих неурядицах или обратитесь к психотерапевту, который предоставит соответствующие инструменты для самовыражения эмоций.
Вы ведете малоподвижный образ жизни
Движение – это не только жизнь, но и красота. Как показывает практика, люди, которые мало двигаются на работе и в быту, скорее стареют. Они склонны к атрофии мышц и стремительному набору лишнего веса, поэтому двигайтесь как можно чаще.
Что делать: займитесь спортом, танцами, йогой. Ходите пешком, особенно по лестнице.
Вы несбалансированно питаетесь
Избыточное количество фаст-фуда, сахара и соли оказывает негативное влияние на весь организм: от здоровья сердца до состояния кожи.
Что делать: с возрастом нужно есть больше морской рыбы, поскольку она содержит драгоценные для здоровья жирные кислоты омега-3, а также обеспечить сбалансированный рацион, который не даст организму страдать от дефицитов полезных микро- и макроэлементов.
У вас проблемы со сном
Спать и высыпаться – одна из основных задач человека, который стремится выглядеть хорошо.
Что делать: ложитесь спать в 22 – 23 часов и спите 8 – 9 часов, не выбивайтесь из привычного графика даже в выходные. Если высыпаться мешают физиологические проблемы – обязательно обратитесь к врачу.
Вы не можете бросить курить
Еще один враг молодости и здоровья – привычка курить. Из-за нее значительно ухудшается состояние кожи, волос, зубов. Никотин способен погубить вашу молодость очень рано – курильщики, как правило, выглядят на 5 – 10 лет старше своего настоящего возраста.
Что делать: есть множество способов, которые помогут бросить курить. Но для начала вы должны понять, что вы действительно этого хотите.